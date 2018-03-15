Кутузов об открытии академии «Интера»: «Не хочу показаться нескромным, но не будь меня – не было бы и его»

Один из кураторов академии «Интера» в Минске Виталий Кутузов в интервью журналисту «Прессбола» Егору Бачило рассказал о том, как родилась идея привлечь итальянский клуб к открытию своей школы на базе ФШМ-Минск.

– Как все закрутилось?

– Сошлись звезды. Я встретил нужных, понимающих людей. Мы смотрели в одном направлении. И вот наконец сделали первый шаг.

– Расшифруйте, какова ваша миссия в этом проекте?

– Не хочу показаться нескромным, но не будь меня – не было бы и его. Но то же самое относится и к Николаю Мурашко. А миссия моя здесь, наверное, основополагающая. Потому что сама идея принадлежала мне. Она базировалась на каких-то составляющих. С одной стороны – ФШМ. С другой – возможность получить базу наработок «Интера». У этого клуба есть люди-исполнители и отлаженная в работе система.

– Дело оставалось за малым – связать обе части воедино?

– Вот именно. Одного-единственного звонка в «Интер» хватило, чтобы уже через два дня мы сидели за столом. Меня слушали три представителя клуба. Все обсудили, нашли компромисс, двинулись навстречу друг другу. Хотя для этого обеим сторонам пришлось пойти на уступки, причем довольно значительные. Все-таки требовалось прийти к единому знаменателю в юридической части. Как-никак это разные страны, языки, законодательная база.

– С Мурашко когда познакомились?

– Недавно. Наше знакомство и привело в итоге к зарождению проекта. Как-то обсудили с ним проблемы детско-юношеского футбола. Я выразил свое уважение за то, что он сделал и делает. Это очень интересно. Николай сказал: «Очень жаль, что нам многого не хватает». И услышал от меня: «Попробую что-нибудь придумать».

– И попробовали.

– Все получилось как-то легко, хотя работы было много. Все мы делали шаг за шагом, преодолевали каждое препятствие – и я, и Николай, и итальянская сторона. В «Интере» трудятся профессионалы. У клуба готовы инструменты для любого сотрудничества. Механизм отработан, под него подобраны люди. В общем, с такой схемой все было организовано отменно. Наверное, потому и прошло очень легко и просто, – сказал Кутузов.

Футбольная школа «ФШМ» и ФК «Интер» подписали долгосрочный контракт