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Федоренков о реформах ФХБ: «Мы явно ищем мозг не там, где нужно»

16.03.2018 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков в очередной раз критически высказался в отношении изменения регламента экстралиги.

«А что на нем останавливаться — просто странное решение. Это мягко говоря. Вообще не понимаю, откуда у нас такая тяга изобретать велосипед, да еще и с квадратными колесами. Сами из себя делаем лабораторию, стараясь, как в том анекдоте, добиться лучшей вылупляемости, через рисование в инкубаторе желтых кругов в синих квадратах или красных треугольников в черных овалах: «Авось сработает». Как будто непонятно, что это точно не усиливает конкурентную среду в «экстре», но, безусловно, ее ослабляет.

Уже писал: при строгом соблюдении зарплатного коридора и жестком контроле за этим я вообще сейчас рискнул бы отменить все лимиты. Это тот случай, когда рынок сам вполне способен все отрегулировать. И понятно, что легионеры «только из СНГ (то есть России) до 25 лет и не заигранные за сборные» — банальное возвращение к тотальной паспортизации, мое отношение к которой неизменно. Собственно, ФХРБ этого особо и не скрывает.

Короче, мы явно ищем мозг не там, где нужно. На естественный вопрос «а что нужно?» отвечу: главное — добиваться обратного признания белорусов нелегионерами в российских клубах КХЛ заодно с ВХЛ. Юридическая база для этого налицо и очевидна даже для обывателя, ее нарушение в рамках Таможенного союза — беспредел. В спросе (пусть не повышенном, но умеренно-постоянном) российских клубов обеих лиг на наших воспитанников не сомневаюсь: вилке «цена-качество» многие соответствуют вполне. И вот тогда мы действительно получим расширение селекционного поля. С сохранением сути сборной Беларуси как именно национальной команды. А не как клуба, набранного из недосмотренных российскими селекционерами россиян, что к тому же с каждым годом все менее вероятно.

И вот тогда в экстралиге не будет проблем с рабочими местами для перспективного молодняка. А не через выдворение Брахманиса с Пасютом», – написал Федоренков.

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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков в очередной раз критически высказался в отношении изменения регламента экстралиги.

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