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Великобритания готовит аналог «списка Магнитского». У Абрамовича могут конфисковать «Челси»

16.03.2018 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Владелец «Челси» Роман Абрамович может пострадать в результате отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Как утверждает The Times, британские власти готовят аналог «списка Магнитского» – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.

Если будет выяснено, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов – в том числе и «Челси».

 
 
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Владелец «Челси» Роман Абрамович может пострадать в результате отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

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