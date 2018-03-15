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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. «Салават Юлаев» примет «Трактор», СКА против «Локомотива»

16.03.2018 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ

Кубок Гагарина

Второй раунд

Первые матчи

Салават Юлаев – Трактор
Дата проведения
16 марта, 17.00
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Ак Барс – Металлург Мг
Дата проведения
16 марта, 19.00
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

СКА – Локомотив
Дата проведения
16 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ЦСКА – Йокерит
Дата проведения
16 марта, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

 

 
 
Ссылка на источник 29
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КХЛ Кубок Гагарина Второй раунд Первые матчи Счет в серии: 0-0 Счет в серии: 0-0 Счет в серии: 0-0 Счет в серии: 0-0 .

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