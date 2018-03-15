17-летний пловец умер во время соревнований в Калужской области

15 марта во время соревнований по плаванию в городе Обнинск Калужской области умер 17-летний пловец Михаил Муходинов.

По предварительным данным Следственного комитета Калужской области, юноша проплыл дистанцию 50 метров и вплавь возвращался назад. В этот момент находившиеся рядом тренеры, судьи и другие участники соревнований увидели, что пловцу стало плохо.

Молодого человека незамедлительно вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет. Фельдшеры проводили пострадавшему реанимационные мероприятия. Однако спустя час была констатирована смерть юноши.

Следственный комитет Российской Федерации по Калужской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Фесиков выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

«Люди, которые только начинают жизнь, спортивную карьеру и свой долгий-долгий жизненный путь в один момент уходят.

Я был рад тому, что знаком с тобой, что тренировался вместе с тобой, что тренировал тебя! Ты был мужиком, бойцом, с характером и всегда улыбающимся парнем! Я запомню тебя навсегда именно таким!

Мы всегда тебя будем помнить, и ты теперь навсегда в наших сердцах, брат! Упокой Господи твою душу!» – написал Фесиков.