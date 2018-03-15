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Бессеберг не будет переизбираться на пост главы IBU
16.03.2018 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Андерс Бессеберг не планирует переизбираться на пост главы Международного союза биатлонистов (IBU).
«Я уже давно информировал Совет организации, а также президента Норвежской федерации биатлона о том, что не планирую переизбираться. Надеюсь, на мое место будет претендовать хороший кандидат», – сказал 72-летний спортивный чиновник.
Норвежец занимает пост главы IBU с момента основания организации в 1993 году. В 2010 и в 2014 Бессеберг также не планировал переизбираться на пост президента, однако менял свое решение.
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Андерс Бессеберг не планирует переизбираться на пост главы Международного союза биатлонистов (IBU).
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