Бессеберг не будет переизбираться на пост главы IBU

Андерс Бессеберг не планирует переизбираться на пост главы Международного союза биатлонистов (IBU).

«Я уже давно информировал Совет организации, а также президента Норвежской федерации биатлона о том, что не планирую переизбираться. Надеюсь, на мое место будет претендовать хороший кандидат», – сказал 72-летний спортивный чиновник.

Норвежец занимает пост главы IBU с момента основания организации в 1993 году. В 2010 и в 2014 Бессеберг также не планировал переизбираться на пост президента, однако менял свое решение.