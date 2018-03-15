Министр спорта Украины: «Не будем финансировать тех спортсменов, которые хотят выступать в России»

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинские биатлонисты, которые желают выступать на территории России, не будут получать финансовой поддержки от государства.

«Принятый закон «Про реинтеграцию Донбасса» изменил правовую ситуацию в стране. После консультации с высшим руководством страны было принято решение запретить украинским спортсменам участвовать в соревнованиях в России. К нему подтолкнули события по биатлону. Несколько федераций – США, Канада, Чехия – призвали к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени. Правда, они призвали, потому что Россия не отвечает требованиям WADA.

Но было бы нелогично, если бы по одному поводу мы туда не поехали, а по другим ехали. Закон должен быть один для всех. Я уверен, что спортсмены примут это решение, потому что они являются гражданами этого государства, и они являются патриотами Украины. Мы не можем выделять деньги налогоплательщиков из бюджета на то, чтобы спортсмены ехали, а там это тратилось и попадало в бюджет того государства, которое воюет против моей страны, которое убивает наших граждан.

Мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы про их участие. Эти соревнования в РФ не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить звания и не будут официальными.

Но федерации являются самостоятельными общественными организациями. Есть декларация про автономную деятельность спорта. Я не могу вызвать президента федерации и сказать: «Ты не можешь туда ехать». Я могу его пригласить, мы можем провести беседу.

Такую беседу мы провели с Брынзаком, проконсультировались и приняли решение. Это было болезненное решение для некоторых спортсменов. Но они должны понимать ситуацию в стране. Но вот так вот мягко им рекомендовано. Но если они поедут, то будем разбираться. Но если они и поедут, то не за государственные средства. И это не будут члены национальной сборной.

На Универсиаду-2019 в Красноярске точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким-то нейтральным флагом, но потом с этим будем разбираться с этими спортсменами. С чемпионатом мира по боксу будем решать», – сказал Жданов.