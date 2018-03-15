UFC. Орловский в следующем поединке может встретиться с Туивасой, который выиграл все свои 7 боев нокаутом

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (27-15) в следующем поединке может встретиться с молодым проспектом Таем Туивасой (7-0).

Как сообщает Ариэль Хельвани, этот бой может пройти 9 июня на турнире UFC 225 в США, контракты еще не подписаны.

Андрей Орловский проиграл 5 из 7 боев, проведенных за последние 2 года. В этой серии он уступил нокаутом нынешнему чемпиону Стипе Миочичу (18-2), Алистеру Овериму (43-16) и Фрэнсису Нганну (11-2), а также сдачей — Джошу Барнетту (35-8) и решением — Марчину Тыбуре (16-4). Только в ноябре Андрею удалось реабилитироваться, победив Джуниора Альбини (14-3), а в этом месяце он одолел Стефана Штруве (28-10). 20 из 27 выигранных Орловским боев закончились досрочно, причем 17 из них — нокаутом.

На сегодняшний день Андрею Орловскому 39 лет, его рост составляет 193 см, вес — порядка 112 кг. Опыт выступлений в ММА — 19 лет.

Тай Туиваса дебютировал в октагоне в прошлом году с годовым простоем, нокаутировав коленом в прыжке Рашада Коултера (8-3), а этот год начал с победы нокаутом над Сирилом Аскером (9-4). В 2016 году Туиваса победил нокаутом (остановка врачом) Джеймса Максвини (15-15), больше в его рекорде до подписания в UFC известных бойцов не было. Ни один из поединков Туивасы не продлился дольше одного раунда.

Каждый из 7 выигранных Туивасой боев закончился досрочно, причем каждый из них — нокаутом.

Таю Туивасе 24 года, его рост составляет 188 см, вес — более 120 кг. Опыт выступлений в проф. ММА — 5,5 лет.