﻿ ЦСКА узнает соперника по 1/4 финала Лиги Европы. Начало жеребьевки – в 15.00. 21.by
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ЦСКА узнает соперника по 1/4 финала Лиги Европы. Начало жеребьевки – в 15.00

16.03.2018 14:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.

Участники 1/4 финала:

Арсенал Англия

Атлетико Испания

Ред Булл Зальцбург Австрия

Лацио Италия

Марсель Франция

РБ Лейпциг Германия

Спортинг Португалия

ЦСКА Россия

Начало жеребьевки – в 15.00.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля.

Финал состоится 16 мая в Лионе.

 
 
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

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