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ЦСКА узнает соперника по 1/4 финала Лиги Европы. Начало жеребьевки – в 15.00
16.03.2018 14:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.
Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.
Участники 1/4 финала:
Арсенал Англия
Атлетико Испания
Ред Булл Зальцбург Австрия
Лацио Италия
Марсель Франция
РБ Лейпциг Германия
Спортинг Португалия
ЦСКА Россия
Начало жеребьевки – в 15.00.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля.
Финал состоится 16 мая в Лионе.
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.
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