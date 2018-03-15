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Испанская "Барселона" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с "Ромой"

16.03.2018 14:38 — Новости Спорта | БелТА  
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Испанская "Барселона" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с "Ромой"
Фото УЕФА

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанская "Барселона" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с итальянской "Ромой", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала самого престижного клубного турнира. Кроме противостояния "Барселона" и "Рома", определились другие пары за выход в полуфинал: "Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания), "Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия).

В четвертьфинале пары определялись слепым жребием без предварительного посева, поэтому на этой стадии английские клубы разыграют путевку в следующий раунд Лиги чемпионов. Первые матчи будут сыграны 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.

Финальный матч пройдет 26 мая 2018 года в Киеве на стадионе "Олимпийский". В жеребьевке четвертьфинала принял участие лучший футболист Европы 2004 года украинец Андрей Шевченко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанская "Барселона" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с итальянской "Ромой", сообщает корреспондент БЕЛТА. Читать далее на...

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