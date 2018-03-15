«Крумкачы» оштрафованы на 500 базовых величин. Богунов и Костюкевич дисквалифицированы

Сегодня состоялось заседание комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ.

За отказ от участия в футбольном матче ¼ финала Кубка Беларуси 2017/2018 против «Немана» (Гродно) футбольному клубу «Крумкачам» присуждено техническое поражение (0:3), а также на клуб наложен штраф в размере 500 базовых величин.

Голкипер «воронов» Евгений Костюкевич дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 50 базовых величин с формулировкой «за оскорбительное поведение».

С аналогичной формулировкой наказан и экс-полузащитник «Крумкачоў» Ярослав Богунов, в межсезонье тренировавшийся с командой: его дисквалифицировали на 3 матча и оштрафовали на 20 базовых величин.

Брестское «Динамо» наказано штрафом в 50 базовых величин за использование болельщиками клуба пиротехники в матче за Суперкубок Беларуси.