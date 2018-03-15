Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов по версии болельщиков, голосовавших на сайте УЕФА.

Лауреатом стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший два мяча и сделавший голевую передачу в матче с «Челси» (3:0). За него отдали голоса 79% болельщиков.

Вторым стал нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер, забивший два гола в ворота «МЮ» (2:1), за него проголосовали 11%. Еще 6% поддержали кандидатуру Томаса Мюллера из «Баварии», 3% – Эдина Джеко из «Ромы».