Клопп о Лиге чемпионов: «Это жеребьевка мечты для болельщиков «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матчах с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов на пресс-конференции перед игрой с «Уотфордом» в премьер-лиге.

«Ничего особого не жду. Круто, когда играешь с командой из той же страны. Это жеребьевка мечты… для болельщиков «Манчестер Юнайтед».

Я видел лицо Бегиристайна после жеребьевки, и не сказать, что он выглядел так, будто завтра Рождество.

Но я уже недоволен, потому что я узнал секунду назад, что наш матч с «Эвертоном» 7 апреля перенесли на 12.30! Теперь мы играем в среду вечером, а потом в субботу в полдень! Если мне нельзя из-за этого злиться, то буду политкорректным и лучше промолчу.

И вообще мы играем в эту субботу с «Уотфордом», хотелось бы вам напомнить!» – сказал Клопп.

Лига чемпионов. В 1/4 финала «Реал» сыграет с «Ювентусом», «Ливерпуль» – с «Ман Сити»