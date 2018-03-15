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Клопп о Лиге чемпионов: «Это жеребьевка мечты для болельщиков «Ман Юнайтед»
16.03.2018 16:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матчах с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов на пресс-конференции перед игрой с «Уотфордом» в премьер-лиге.
«Ничего особого не жду. Круто, когда играешь с командой из той же страны. Это жеребьевка мечты… для болельщиков «Манчестер Юнайтед».
Я видел лицо Бегиристайна после жеребьевки, и не сказать, что он выглядел так, будто завтра Рождество.
Но я уже недоволен, потому что я узнал секунду назад, что наш матч с «Эвертоном» 7 апреля перенесли на 12.30! Теперь мы играем в среду вечером, а потом в субботу в полдень! Если мне нельзя из-за этого злиться, то буду политкорректным и лучше промолчу.
И вообще мы играем в эту субботу с «Уотфордом», хотелось бы вам напомнить!» – сказал Клопп.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матчах с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов на пресс-конференции перед игрой с «Уотфордом» в...
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