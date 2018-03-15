Реджеп Тайип Эрдоган: «Турция будет подавать заявку на проведение зимних Игр 2026 года»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика намерена подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Хабер тюрк».

«В Эрзруме отличная спортивная инфраструктура. Мы будем смело подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года», – сказал Эрдоган.