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Экстралига. Матерухин дисквалифицирован на четыре матча, Кулаков – на два
16.03.2018 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФХРБ рассмотрела эпизод матча полуфинала Кубка президента «Юность» – «Шахтер» с нарушением правил форварда «горняков» Александра Матерухина на нападающем хозяев Александре Каракулько. Матерухина дисквалифицировали на четыре матча.
Еще один форвард «Шахтера» Александр Кулаков дисквалифицирован на два матча.
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ФХРБ рассмотрела эпизод матча полуфинала Кубка президента «Юность» – «Шахтер» с нарушением правил форварда «горняков» Александра Матерухина на нападающем...
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