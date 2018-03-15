Экстралига. Матерухин дисквалифицирован на четыре матча, Кулаков – на два

ФХРБ рассмотрела эпизод матча полуфинала Кубка президента «Юность» – «Шахтер» с нарушением правил форварда «горняков» Александра Матерухина на нападающем хозяев Александре Каракулько. Матерухина дисквалифицировали на четыре матча.

Еще один форвард «Шахтера» Александр Кулаков дисквалифицирован на два матча.

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