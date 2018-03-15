Головин – лучший игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим игроком недели в .

За 21-летнего россиянина, забившего гол в матче с «Лионом» (3:2), проголосовали 89% болельщиков. Вторым стал форвард Фернандо Торрес, оформивший дубль в матче с «Локомотивом» (5:1), за него отдали голоса 8%.

В пятерку также вошли полузащитник Лукас Лейва (2%) и форвард «Виктории» Пльзень Марек Бакош (1%).