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Головин – лучший игрок недели в Лиге Европы

16.03.2018 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

За 21-летнего россиянина, забившего гол в матче с «Лионом» (3:2), проголосовали 89% болельщиков. Вторым стал форвард «Атлетико» Фернандо Торрес, оформивший дубль в матче с «Локомотивом» (5:1), за него отдали голоса 8%.

В пятерку также вошли полузащитник «Лацио» Лукас Лейва (2%) и форвард «Виктории» Пльзень Марек Бакош (1%).

 

 
 
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Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

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