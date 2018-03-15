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Индиан-Уэллс (WTA). 1/2 финала. Касаткина сыграет с Винус Уильямс

16.03.2018 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе 20-летняя Дарья Касаткина сыграет с Винус Уильямс.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

6 – 18 марта 2018

Premier Mandatory

Призовой фонд – 8 648 508 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Симона Халеп (Румыния)  Наоми Осака (Япония)
Дата проведения
17 марта, 05.30
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
17 марта, 04.00
Онлайн матча
 
 
Ссылка на источник 62
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В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе 20-летняя Дарья Касаткина сыграет с Винус Уильямс.

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