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Индиан-Уэллс (WTA). 1/2 финала. Касаткина сыграет с Винус Уильямс
16.03.2018 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе 20-летняя Дарья Касаткина сыграет с Винус Уильямс.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
6 – 18 марта 2018
Premier Mandatory
Призовой фонд – 8 648 508 долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
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В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе 20-летняя Дарья Касаткина сыграет с Винус Уильямс.
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