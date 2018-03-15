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Cергей Долидович: «Не хочу оправдываться, но мой организм просто не справился с морозом в Корее»
16.03.2018 19:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал, почему снялся с Олимпиады в Пхенчхане.
— Вы говорили: «Когда температура ниже -15 градусов, стараюсь не бегать». Были уверены, что на зимней Олимпиаде столбик термометра не опустится ниже этой отметки?
— В прошлом году в это же время лыжники бегали в Пхенчхане на клистерной мази для плюсовой температуры. Я был готов, что в Корее может быть холодно, но не настолько. На некоторых участках трассы было минус 17 градусов. В 16 лет я переболел воспалением легких и с тех пор стараюсь не бегать при большом морозе. Погоду очень сложно предсказать. Например, четыре года назад в Сочи был плюс. Я не хочу оправдываться, но мой организм просто не справился с морозом в Корее.
— Это было вынужденное решение, порыв. Просто почувствовал, что не могу угнаться даже за последними лыжниками. Преодолел три с половиной километра, а дальше в голове крутился один вопрос: «Почему я не могу ехать?» Когда остановился, заметил, что у меня обморожен нос. В тот момент еще не осознавал, что на этом Олимпиада для меня закончилась. Дальше пошли таблетки, температура, решение лететь домой. Через три дня я вернулся в Минск, – сказал Долидович.
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Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал, почему снялся с Олимпиады в Пхенчхане.
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