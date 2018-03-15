Cергей Долидович: «Не хочу оправдываться, но мой организм просто не справился с морозом в Корее»

Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал, почему снялся с Олимпиады в Пхенчхане.

— Вы говорили: «Когда температура ниже -15 градусов, стараюсь не бегать». Были уверены, что на зимней Олимпиаде столбик термометра не опустится ниже этой отметки?

— В прошлом году в это же время лыжники бегали в Пхенчхане на клистерной мази для плюсовой температуры. Я был готов, что в Корее может быть холодно, но не настолько. На некоторых участках трассы было минус 17 градусов. В 16 лет я переболел воспалением легких и с тех пор стараюсь не бегать при большом морозе. Погоду очень сложно предсказать. Например, четыре года назад в Сочи был плюс. Я не хочу оправдываться, но мой организм просто не справился с морозом в Корее.



— Помните, что происходило в голове, когда собирались сойти с дистанции?

— Это было вынужденное решение, порыв. Просто почувствовал, что не могу угнаться даже за последними лыжниками. Преодолел три с половиной километра, а дальше в голове крутился один вопрос: «Почему я не могу ехать?» Когда остановился, заметил, что у меня обморожен нос. В тот момент еще не осознавал, что на этом Олимпиада для меня закончилась. Дальше пошли таблетки, температура, решение лететь домой. Через три дня я вернулся в Минск, – сказал Долидович.





Сергей Долидович: «Состояние вида спорта надо мерить не по Домрачевой и Скардино, а хотя бы по пятому и шестому номеру»