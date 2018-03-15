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Брестское «Динамо» отдало Руденка в аренду минскому «Торпедо»

16.03.2018 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер брестского «Динамо» Константин Руденок как минимум первую половину сезона-2018 проведет в минском «Торпедо» на правах аренды.

В первой части сезона-2017 Руденок провел 11 матчей за «Гомель», в июле перешел в брестское «Динамо», за которое сыграл в двух встречах высшей лиги. 

Таким образом, в основном составе брестского «Динамо» осталось два голкипера: Павел Павлюченко и Александр Гутор.  

 
Теги: Гомель
 
 
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Голкипер брестского «Динамо» Константин Руденок как минимум первую половину сезона-2018 проведет в минском «Торпедо» на правах аренды.

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