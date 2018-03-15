Брестское «Динамо» отдало Руденка в аренду минскому «Торпедо»

Голкипер брестского «Динамо» Константин Руденок как минимум первую половину сезона-2018 проведет в минском «Торпедо» на правах аренды.

В первой части сезона-2017 Руденок провел 11 матчей за «Гомель», в июле перешел в брестское «Динамо», за которое сыграл в двух встречах высшей лиги.

Таким образом, в основном составе брестского «Динамо» осталось два голкипера: Павел Павлюченко и Александр Гутор.