⚡Букмекеры считают БАТЭ главным фаворитом ЧБ-2018. Минскому «Динамо» прогнозируют третье место

Букмекерская компания Maxline начала прием ставок на победителя высшей лиги 2018 года.

Главным фаворитом турнира называют БАТЭ. Коэффициент на победу борисовчан составляет 1,75. Коэффициент на итоговое поражение БАТЭ в борьбе за «золото» высшей лиги составляет 2,03.

Второе место в списке фаворитов занимает «Шахтер» (коэффициент на победу – 3,00), третье место – минское «Динамо» (4,00), четвертое – брестское «Динамо» (5,00). Наименьшие шансы на победу – у «Смолевичей», коэффициент на их чемпионство равен 200.

Коэффициенты по линии представлены в таблице.

Место Команда Победит Не победит 1 БАТЭ 1.75 2.03 2 Шахтер 3 1.37 3 Динамо Минск 4 1.23 4 Динамо Брест 5 1.16 5 Tорпедо-БелАЗ 10 6 Витебск 20 7 Неман 22 8 Слуцк 30 9 Гомель 40 10 Городея 50 11 Минск 80 12 Днепр 100 13 Луч 150 14 Смолевичи 200

Сделать ставку на победителя ЧБ-2018 можно здесь .