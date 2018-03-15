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⚡Букмекеры считают БАТЭ главным фаворитом ЧБ-2018. Минскому «Динамо» прогнозируют третье место

16.03.2018 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Букмекерская компания Maxline начала прием ставок на победителя высшей лиги 2018 года. 

Главным фаворитом турнира называют БАТЭ. Коэффициент на победу борисовчан составляет 1,75. Коэффициент на итоговое поражение БАТЭ в борьбе за «золото» высшей лиги составляет 2,03.

Второе место в списке фаворитов занимает «Шахтер» (коэффициент на победу – 3,00), третье место – минское «Динамо» (4,00), четвертое – брестское «Динамо» (5,00). Наименьшие шансы на победу – у «Смолевичей», коэффициент на их чемпионство равен 200.

Коэффициенты по линии представлены в таблице.

Место Команда Победит Не победит
1 БАТЭ 1.75 2.03
2 Шахтер 3 1.37
3 Динамо Минск 4 1.23
4 Динамо Брест 5 1.16
5 Tорпедо-БелАЗ 10  
6 Витебск 20  
7 Неман 22  
8 Слуцк 30  
9 Гомель 40  
10 Городея 50  
11 Минск 80  
12 Днепр 100  
13 Луч 150  
14 Смолевичи 200  

Сделать ставку на победителя ЧБ-2018 можно здесь.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Букмекерская компания Maxline начала прием ставок на победителя высшей лиги 2018 года.

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