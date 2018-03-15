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⚡Букмекеры считают БАТЭ главным фаворитом ЧБ-2018. Минскому «Динамо» прогнозируют третье место
16.03.2018 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Букмекерская компания Maxline
Главным фаворитом турнира называют БАТЭ. Коэффициент на победу борисовчан составляет 1,75. Коэффициент на итоговое поражение БАТЭ в борьбе за «золото» высшей лиги составляет 2,03.
Второе место в списке фаворитов занимает «Шахтер» (коэффициент на победу – 3,00), третье место – минское «Динамо» (4,00), четвертое – брестское «Динамо» (5,00). Наименьшие шансы на победу – у «Смолевичей», коэффициент на их чемпионство равен 200.
Коэффициенты по линии представлены в таблице.
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