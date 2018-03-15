Лукашенко о паралимпийцах: «Пусть некоторые бездельники, которые поехали в Пхенчхан туристами, смотрят на этих ребят и девчонок»

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал выступление сборной Беларуси на Паралимпиаде в Пхенчхане. Наши спортсмены с десятью наградами занимают 8-е место в общем зачете.

«В народе есть расхожая фраза «Наши спортсмены, если бы были голодными и хотели хорошо покушать, гораздо лучше выступали бы и соревновались». И вот эти люди с ограниченными возможностями творят чудеса. Я с ними хорошо знаком, встречался много раз. Порой они сами чувствуют себя ущербнее, чем мы их воспринимаем – это неправильно. В силу этого они стремятся как-то показать себя. И немаловажно, что мы за это платим и будем платить хорошие деньги. Это их работа. Они, доказывая, что они такие же, как мы, совершают эти подвиги. Это подвиг.

Если честно, до этой Олимпиады, будучи президентом НОК Беларуси, я воспринимал эти соревнования с каким-то сожалением: считал, что не надо этим людям так выступать, мучиться. Но эта Паралимпиада... Я смотрю очень много трансляций с Паралимпиады – когда нет возможности, смотрю в записи. Я просто влюбился в этих людей. Это же мужественные люди. Как они борются! Выступай так наши спортсмены без ограничений, у нас бы было по 30-40 медалей.

Такая борьба! Такое напряжение! Скажешь им спасибо – они в два раза мощнее выступают. Вот такие они люди. Я просто счастлив, что мне удалось окунуться в соревновательный режим этих людей и действительно оценить их по достоинству. Они просто молодцы! Честно говоря, я жду, когда они вернутся в страну, чтобы поблагодарить их, соответствующе наградить и заплатить за их чудовищный, неимоверный труд. Они просто герои! Десять медалей. Это вообще потрясающие люди! Некоторые уникальные. Поэтому я им очень благодарен, я рад.

Вы, наверное, заметили, я иногда дописываю строчку: являетесь примером. Можно было пожестче сказать: пусть некоторые бездельники, которые поехали туда туристами, смотрят на них и учатся у этих ребят и девчонок. Даже у мужиков и женщин, взрослых. Они не плачутся, что им за 30 или под 40. Они берут винтовку и стреляют, берут палки в руки, садятся в эту тачанку, бегут за ведомым и выигрывают. Молодцы! Просто потрясающая команда, которая неожиданно для меня так прекрасно выступает!», – восхищается Лукашенко.