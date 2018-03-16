Виктор Гончаренко: «Если Игнашевич и Березуцкие продолжают играть на таком высоком уровне, то смогут нейтрализовать Мхитаряна»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги жеребьевки 1\4 финала Лиги Европы, где соперником армейцев стал лондонский .

– На этой стадии легких соперников быть не может. Я вообще спокойно отношусь к жеребьевке. Так было и перед 1/16, и перед 1/8, и соответственно сегодня. Здесь все просто. Тебе выпадает соперник, и ты к нему готовишься. Зачем гадать?

– Согласны с тем, что в этом сезоне «канониров» лихорадит? Серьезный шанс для армейцев?

– Иногда команде легче играть в еврокубках, чем во внутреннем чемпионате. Может быть, в Англии сложнее вскрывать оборону соперников, возможно, многие закрываются против команды Венгера. Это пока лишь предположение. Не могу сказать, что я видел много матчей лондонцев, учитывая и свой плотный график и то, что приходилось просматривать других соперников.

– Даже футболисты «Арсенала» говорят о каком-то кризисе.

– Даже не знаю, что тут сказать. Может быть, какие-то внутренние противоречия и возникают. Хотя в это слабо верится.

– Почему?

– Венгер – опытный тренер, он вряд ли такое допустит. Возможно, мы опять видим строительство новой команды. Поэтому, наверное, «Арсеналу» и свойственна некоторая нестабильность – взлеты и падения. Не забывайте, что «Арсенал» покинули Санчес, Жиру, зато пришли Мхитарян, Обамеянг. Коллектив меняется. Это сказывается в первое время на результатах.

– Сейчас у вас нет ответа на вопрос, как остановить, например, Мхитаряна?

– Мне очень нравилась пара Мхитарян – Обамеянг, когда еще Ройс вместе с ними выступал в «Боруссии». При Тухеле они атаковали просто великолепно! Но сейчас они уже в другой команде. Прекрасно знаю возможности Мхитаряна. Приложим максимум усилий, чтобы нейтрализовать не только Генриха, но и всю группу атаки.

– Березуцкие и Игнашевич в силу своего опыта способны закрыть Мхитаряна?

– Вопрос так звучит, как будто мы кем-то можем их заменить. Если Василий, Алексей, Сергей продолжают играть на таком высоком уровне, значит, конечно, способны нейтрализовать того же Мхитаряна. В этом нет никаких сомнений. А моя задача – их правильно направить и подготовить.