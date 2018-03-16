Денис Шунто: «В Доме футбола есть люди, которые работали у Мироненкова в жодинском «Торпедо» и являются его друзьями. Это болельщики «Торпедо»

Руководители «Крумкачоў» Денис Шунто и Владислав Майоровский считают, что АБФФ предвзято относится к клубу.

Шунто: Складывается впечатление, что ряд работников федерации хотят видеть в высшей лиге не нас, а другой клуб. Который желает занять наше место. Не нужно забывать, что есть люди в Доме футбола, которые работали у [Михаила] Мироненкова в жодинском «Торпедо» и являются его друзьями. Они ходят на игры клуба. Это болельщики «Торпедо».

Майоровский: То есть, получается, проблема не в том, что мы не можем занять место 16-й команды, а в том, что это место фактически уже занято. Чтобы вскочить на него, надо отодвинуть тех, кто там уже сидит.

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