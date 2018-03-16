ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НХЛ. «Вашингтон» принимает «Айлендерс», «Колорадо» против «Нэшвилла»

16.03.2018 19:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Айлендерс 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)
Дата проведения
17 марта, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Оши (Кузнецов, Овечкин)
1:1 – 25 Барзэл ()
2:1 – 27 Бэкстрем (Карлсон, Кузнецов)
3:1 – 37 Нисканен ( Бэкстрем, Чейссон)
4:1 – 41 Чейссон (Орлов, Врана)
5:1 – 50 Врана (Чейссон)
5:2 – 53 Нелсон (Пулок, Эберле)
5:3 – 56 Таварес (Пулок, Барзэл)
6:3 – 58 Эллер (Бигл)
Оттава – Даллас 3:2 (0:1, 0:0, 2:1)
Дата проведения
17 марта, 02.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Сегин (Радулов, Бенн)
1:1 – 42 Габорик (Шабо, Дзингел)
2:1 – 56 Дюшен (Хоффман, Карлссон)
2:2 – 58 Питлик (Бенн, Хэмьюс)
3:2 – 63 Хоффман (Карлссон, Дюшен)
Колорадо – Нэшвилл 2:3 (3 период)
Дата проведения
17 марта, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 17 Сиссонс (Смит, Суббан)
1:1 – 19 Маккиннон (Рантанен, Бэрри)
2:1 – 23 Ландескуг (Ворсофски, Бурк)
2:2 – 26 Форсберг (Йоси, Смит)
2:3 – 33 Сиссонс (Бонино, Хартман)
Калгари – Сан-Хосе 3:6 (3 период)
Дата проведения
17 марта, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Кэйн (Хансен)
1:1 – 16 Брауэр (Стэйджан, Лазар)
2:1 – 22 Янковски (Хэтэуэй)
2:2 – 26 Кэйн (Диллон, Демело)
3:2 – 30 Годро (Стоун, Ферланд)
3:3 – 31 Лабанк (Бернс)
3:4 – 36 Кэйн (Тирни)
3:5 – 38 Гертл (Влэшик, Браун)
3:6 – 41 Кэйн (Павелски)
Анахайм – Детройт 1:1 (2 период)
Дата проведения
17 марта, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Ричи (Хенрик, Каше)
1:1 – 17 Грин (ДеКайзер, Ларкин)
Вегас – Миннесота 0:1 (1 период)
Дата проведения
17 марта, 05.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Цукер (Нидеррайтер)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Экстралига. Матерухин дисквалифицирован на четыре матча, Кулаков – на два
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика