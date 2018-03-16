ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на , который пройдет в России, одобрено.

Об этом было объявлено сегодня на совете ФИФА в Боготе.

Ранее использование видеоповторов в судействе было официально одобрено на ежегодном общем собрании IFAB. В ведении Международного совета футбольных ассоциаций находится изменение футбольных правил.

Система VAR тестировалась прошлым летом на Кубке конфедераций, а также используется в ряде чемпионатов и национальных кубков.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.