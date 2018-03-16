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ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018
16.03.2018 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на
Об этом было объявлено сегодня на совете ФИФА в Боготе.
Ранее использование видеоповторов в судействе было официально одобрено на ежегодном общем собрании IFAB. В ведении Международного совета футбольных ассоциаций находится изменение футбольных правил.
Система VAR тестировалась прошлым летом на Кубке конфедераций, а также используется в ряде чемпионатов и национальных кубков.
ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на ЧМ-2018, который пройдет в России, одобрено.
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