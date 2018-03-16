17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Светлана Сахоненко стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, завоевав сегодня в Пхенчхане золотую медаль в лыжной гонке на 7,5 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию классическим стилем для слабовидящих спортсменов она пробежала за 22 мин. 19,3 сек. Россиянка Михалина Лысова заняла второе место, отстав от победительницы на 36,3 сек. Бронзовую награду завоевала Карина Эдлингер из Австрии - +1 мин.03,6 сек.

Для Светланы Сахоненко это уже третья золотая награда Паралимпиады. Ранее она стала чемпионкой в беге на 15 км свободным стилем и победила в спринте на 1,5 км. На счету воспитанницы Новополоцкого училища олимпийского резерва, где она начинала занятия спортом, есть и бронзовая награда в биатлоне на 6 км.

Бронзовым призером в беге на 10 км среди слабовидящих лыжников стал в предпоследний день зимних Игр белорус Юрий Голуб. Быстрее него дистанцию преодолели лишь победитель из Канады Брайан Маккивер - 23 мин. 17,8 сек. и серебряный призер американец Джейк Адикофф. Для Юрия Голуба это уже четвертая медаль Пхенчхана. В его активе золото в биатлоне на 12,5 км, две серебряные награды в лыжных гонках и биатлоне.

XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане завершатся 18 марта.-0-