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Сахоненко стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, Голуб выиграл бронзу
17.03.2018 09:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белоруска Светлана Сахоненко стала трехкратной чемпионкой Паралимпиада в Пхенчхане. Спортсменка выиграла золото в классической лыжной гонке на 7,5 км для слабовидящих спортсменов. У мужчин Юрий Голуб выиграл бронзовую медаль в гонке на 10 км.
Паралимпиада-2018
Лыжные гонки
Классический стиль
7,5 км
1. Светлана Сахоненко (Беларусь) – 22.19,3
2. Михалина Лысова (Россия) – 36,3
3. Карин Эдлингер (Австрия) – 1.03,6
4. Марина Галицина (Россия) – 1.15,2
5. Ольга Прилуцкая (Украина) – 2.03,0
Мужчины
10 км
1. Брайн МакКивер (Канада) – 23.17,8
2. Джейк Адикофф (США) – 1.13,5
3. Юрий Голуб (Беларусь) – 1.19,3
4. Томас Кларион (Франция) – 1.43,3
5. Ярослав Решеницкий (Украина) – 2.20,2
Напомним, Светлана Сахоненко выиграла три золота на Паралимпиаде. Ранее она одержала победу в беге на 15 км (свободный стиль) и на 1,5 км (спринт).
У Юрия Голуба на Паралимпиаде золотая медаль в биатлоне на 12,5 км и два серебра в лыжных гонках и биатлоне.
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Белоруска Светлана Сахоненко стала трехкратной чемпионкой Паралимпиада в Пхенчхане.
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