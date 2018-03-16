Сахоненко стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, Голуб выиграл бронзу

Белоруска Светлана Сахоненко стала трехкратной чемпионкой Паралимпиада в Пхенчхане. Спортсменка выиграла золото в классической лыжной гонке на 7,5 км для слабовидящих спортсменов. У мужчин Юрий Голуб выиграл бронзовую медаль в гонке на 10 км.

Паралимпиада-2018

Лыжные гонки

Классический стиль

7,5 км

1. Светлана Сахоненко (Беларусь) – 22.19,3

2. Михалина Лысова (Россия) – 36,3

3. Карин Эдлингер (Австрия) – 1.03,6

4. Марина Галицина (Россия) – 1.15,2

5. Ольга Прилуцкая (Украина) – 2.03,0

Мужчины

10 км

1. Брайн МакКивер (Канада) – 23.17,8

2. Джейк Адикофф (США) – 1.13,5

3. Юрий Голуб (Беларусь) – 1.19,3

4. Томас Кларион (Франция) – 1.43,3

5. Ярослав Решеницкий (Украина) – 2.20,2

Напомним, Светлана Сахоненко выиграла три золота на Паралимпиаде. Ранее она одержала победу в беге на 15 км (свободный стиль) и на 1,5 км (спринт).

У Юрия Голуба на Паралимпиаде золотая медаль в биатлоне на 12,5 км и два серебра в лыжных гонках и биатлоне.