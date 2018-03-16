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Голуб: на каждой гонке в Пхенчхане настраиваюсь на медаль

17.03.2018 10:01 — Новости Спорта | БелТА  
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Голуб: на каждой гонке в Пхенчхане настраиваюсь на медаль
Юрий Голуб. Фото AP - БЕЛТА.

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На каждой гонке в ходе Паралимпиады в Пхенчхане настраиваюсь на медаль. Об этом заявил после бронзового финиша в гонке на 10 км классическим стилем белорусский атлет Юрий Голуб, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил отличную работу лыж в соревнованиях и признался, что очень устал за время Паралимпиады. "Лыжи хорошо держали подъемы на дистанции. Вторая горка и последний круг отняли у меня все силы, даже мыслей никаких нет после финиша. Соперники на дистанции были очень сильные. Победил титулованный канадец Брайан Маккивер, но я когда-нибудь его опережу, если он не завершит выступления раньше. На каждой гонке в Пхенчхане настраиваюсь на золотую награду, но и бронзовой медали в такой компании призеров очень рад. Теперь надо восстанавливать силы, очень устал", - сказал Юрий Голуб.

Белорусский атлет в заключительный день Паралимпиады 18 марта планирует принять участие в эстафете. В завершившейся сегодня гонке на 10 км классическим стилем среди слабовидящих лыжников Юрий Голуб завоевал бронзовую награду. Быстрее него дистанцию преодолели лишь победитель из Канады Брайан Маккивер и серебряный призер американец Джейк Адикофф.

В коллекции Юрия Голуба уже четыре медали Пхенчхана. Ранее он завоевал золото в биатлоне на 12,5 км, две серебряные награды в лыжных гонках и биатлоне. Четыре медали и на счету белоруски Светланы Сахоненко: три золотые в лыжных гонках и одна бронзовая в биатлоне.

XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане для белорусской команды стали одними из самых успешных за все время выступления на главных стартах четырехлетия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На каждой гонке в ходе Паралимпиады в Пхенчхане настраиваюсь на медаль. Об этом заявил после бронзового финиша в гонке на 10 км...

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