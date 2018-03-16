Денис Шунто: «Если АБФФ, условно говоря, посылает месседж: вы нахрен не нужны в футболе – мы что, пойдем во вторую лигу и будем заново доказывать? Кому? Что?»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о том, что клуб продолжит бороться за право сыграть в высшей лиге.

– Во второй лиге «Крумкачоў» не будет?

– Опять же вопрос: зачем нам играть во второй лиге, если наше место в высшей? Мы ей полностью соответствуем. Какой смысл? Если федерация, условно говоря, посылает месседж: вы нахрен не нужны в футболе – мы что, пойдем во вторую лигу и будем заново доказывать? Кому? Что? Нам приводят примеры МТЗ, «Савита»… Но еще такого не было, чтобы клуб был готов играть, а ему ставили шлагбаум.

– В белорусском футболе разочаровались?

– Нет. Думаю, этот чемпионат будет лучшим в истории. Есть пять очень сильных команд плюс крепкие «Неман», «Витебск». И очень хочется в нем поучаствовать. Любил, люблю и буду его любить. Это часть меня. Все было бы, конечно, проще, если бы существовала ПФЛ. Собрались бы 16 клубов – и все решили, – сказал Шунто.