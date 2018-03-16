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Денис Шунто: «Если АБФФ, условно говоря, посылает месседж: вы нахрен не нужны в футболе – мы что, пойдем во вторую лигу и будем заново доказывать? Кому? Что?»
17.03.2018 10:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о том, что клуб продолжит бороться за право сыграть в высшей лиге.
– Во второй лиге «Крумкачоў» не будет?
– Опять же вопрос: зачем нам играть во второй лиге, если наше место в высшей? Мы ей полностью соответствуем. Какой смысл? Если федерация, условно говоря, посылает месседж: вы нахрен не нужны в футболе – мы что, пойдем во вторую лигу и будем заново доказывать? Кому? Что? Нам приводят примеры МТЗ, «Савита»… Но еще такого не было, чтобы клуб был готов играть, а ему ставили шлагбаум.
– В белорусском футболе разочаровались?
– Нет. Думаю, этот чемпионат будет лучшим в истории. Есть пять очень сильных команд плюс крепкие «Неман», «Витебск». И очень хочется в нем поучаствовать. Любил, люблю и буду его любить. Это часть меня. Все было бы, конечно, проще, если бы существовала ПФЛ. Собрались бы 16 клубов – и все решили, – сказал Шунто.
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Денис Шунто: «Если АБФФ, условно говоря, посылает месседж: вы нахрен не нужны в футболе – мы что, пойдем во вторую лигу и будем заново доказывать? Кому? Что?»
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о том, что клуб продолжит бороться за право сыграть в высшей лиге.
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