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Защитник сборной Финляндии Койвисто может перейти в московское «Динамо»

17.03.2018 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Кярпята» Миика Койвисто может перейти в «Динамо».

27-летний финн входит в сферу интересов московского клуба.

Койвисто ранее выступал только на родине. В нынешнем сезоне он набрал 39 (10+29) очков в 55 матчах в финской лиге при показателе полезности «+26».

В составе сборной Финляндии Койвисто принял участие в Олимпиаде-2018.

 
 
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Защитник «Кярпята» Миика Койвисто может перейти в «Динамо».

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