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Защитник сборной Финляндии Койвисто может перейти в московское «Динамо»
17.03.2018 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Кярпята» Миика Койвисто может перейти в
27-летний финн входит в сферу интересов московского клуба.
Койвисто ранее выступал только на родине. В нынешнем сезоне он набрал 39 (10+29) очков в 55 матчах в финской лиге при показателе полезности «+26».
В составе сборной Финляндии Койвисто принял участие в Олимпиаде-2018.
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Защитник «Кярпята» Миика Койвисто может перейти в «Динамо».
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