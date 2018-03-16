«Крумкачы» уведомили АБФФ об отказе от участия в матче Кубка Беларуси с «Неманом»

«Крумкачы» не выйдут на ответный матч 1/4 финала Кубка Беларуси против «Немана». Об этом клуб официально уведомил АБФФ.

В прошлое воскресенье команда отказалась проводить первый матч с гродненцами. «Вороны» мотивировали такое решение отсутствием достаточного количества футболистов при том, что клубу запрещено регистрировать новых игроков.

Шунто о несостоявшемся матче против «Немана»: «У нас просто не было достаточного количества футболистов на контрактах»