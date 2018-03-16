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«Крумкачы» уведомили АБФФ об отказе от участия в матче Кубка Беларуси с «Неманом»
17.03.2018 00:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Крумкачы» не выйдут на ответный матч 1/4 финала Кубка Беларуси против «Немана». Об этом клуб официально уведомил АБФФ.
В прошлое воскресенье команда отказалась проводить первый матч с гродненцами. «Вороны» мотивировали такое решение отсутствием достаточного количества футболистов при том, что клубу запрещено регистрировать новых игроков.
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«Крумкачы» не выйдут на ответный матч 1/4 финала Кубка Беларуси против «Немана».
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