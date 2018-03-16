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Мирослав Хлебосолов покинул «Леванте» и вернулся в Беларусь
17.03.2018 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
19-летний форвард юношеской сборной Беларуси Мирослав Хлебосолов покинул молодежную команду испанского «Леванте» и вернулся в Беларусь.
По словам главного тренера «Барановичей» Ивана Крутова, скорее всего, нападающий проведет первый круг чемпионата-2018 в первой лиге в местной команде.
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19-летний форвард юношеской сборной Беларуси Мирослав Хлебосолов покинул молодежную команду испанского «Леванте» и вернулся в Беларусь.
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