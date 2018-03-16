Александр Марченко: «Сейчас «Крумкачы» до последнего пытается отстоять свое место в высшей лиге, но какой в этом смысл?»

Директор «Городеи» Александр Марченко поделился мнением о ситуации вокруг ФК «Крумкачы», которому отказано в выдаче лицензии для участия в высшей лиге чемпионата Беларуси.

«Когда любой белорусский клуб испытывает финансовые проблемы, начинаешь ему сочувствовать, но не более того. На мой взгляд, «Крумкачы» сами виноваты, что оказались в такой ситуации. Сейчас клуб до последнего пытается отстоять свое место в высшей лиге, но какой в этом смысл? Все-таки желание выступать в «элите», должно быть чем-то подкреплено. Пожалуйста, закрывайте все вопросы, и тогда боритесь за это право. К сожалению, «Крумкачы» не первый год имеют финансовые трудности, которые никуда не исчезают. Если бы их удалось хоть частично решить, думаю, АБФФ пошла бы на какие-то поблажки. Сейчас мне понятны решения федерации, которая видит поведение руководства «Крумкачоў».

Если честно, в полемике между АБФФ и Шунто больше верю чиновникам из федерации. Просто не вижу причин, по которым федерации хотелось бы «задушить» «Крумкачы». Какие-то старые обиды? Мне кажется, федерация много лет тянула этот клуб. Думаю, АБФФ дошла до точки кипения.

«Крумкачы», скорее всего, заменит минское «Торпедо». Понятно, для «Городеи» чисто в футбольном плане было бы проще противостоять «воронам», все-таки «Торпедо» более организованная команда», – сказал Марченко в интервью Tribuna.com.