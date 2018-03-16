ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Марченко: «Сейчас «Крумкачы» до последнего пытается отстоять свое место в высшей лиге, но какой в этом смысл?»

17.03.2018 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Директор «Городеи» Александр Марченко поделился мнением о ситуации вокруг ФК «Крумкачы», которому отказано в выдаче лицензии для участия в высшей лиге чемпионата Беларуси.

«Когда любой белорусский клуб испытывает финансовые проблемы, начинаешь ему сочувствовать, но не более того. На мой взгляд, «Крумкачы» сами виноваты, что оказались в такой ситуации. Сейчас клуб до последнего пытается отстоять свое место в высшей лиге, но какой в этом смысл? Все-таки желание выступать в «элите», должно быть чем-то подкреплено. Пожалуйста, закрывайте все вопросы, и тогда боритесь за это право. К сожалению, «Крумкачы» не первый год имеют финансовые трудности, которые никуда не исчезают. Если бы их удалось хоть частично решить, думаю, АБФФ пошла бы на какие-то поблажки. Сейчас мне понятны решения федерации, которая видит поведение руководства «Крумкачоў».

Если честно, в полемике между АБФФ и Шунто больше верю чиновникам из федерации. Просто не вижу причин, по которым федерации хотелось бы «задушить» «Крумкачы». Какие-то старые обиды? Мне кажется, федерация много лет тянула этот клуб. Думаю, АБФФ дошла до точки кипения.

«Крумкачы», скорее всего, заменит минское «Торпедо». Понятно, для «Городеи» чисто в футбольном плане было бы проще противостоять «воронам», все-таки «Торпедо» более организованная команда», – сказал Марченко в интервью Tribuna.com.

 

 

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор «Городеи» Александр Марченко поделился мнением о ситуации вокруг ФК «Крумкачы», которому отказано в выдаче лицензии для участия в высшей лиге чемпионата...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту стартует в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика