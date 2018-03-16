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Жуковский о голосовании по вопросу «Крумкачоў»: «Просто в свое время почти всем клубам лиги досталось от руководства этого клуба. Думаю, эти слова не забылись»
17.03.2018 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением о ситуации вокруг «Крумкачоў».
«Многие прекрасно помнят, что
Если говорить о том, что происходит с «Крумкачамі», то у меня какие-то неприятные чувства. Примерно понимаю, что творится в голове Дениса Шунто и его компаньонов. Все-таки на протяжении девяти лет, что я работаю в «Ислочи», было только несколько сезонов, в которых у команды не было проблем. Особенно тяжело пришлось в прошлом году. Прекрасно знаю, что чувствует человек, который много лет вкладывал в клуб душу, а сейчас он находится на грани исчезновения. Не дай Бог пережить такие эмоции, поэтому не хочется говорить ничего плохого в адрес «Крумкачоў».
Удивило ли меня, что на конференции АБФФ практически никто не поддержал ходатайство «воронов»? Нет, не удивило. Просто в свое время практически всем клубам высшей лиги досталось от руководства «Крумкачоў», которое указывало на многие недостатки клубов. Думаю, эти слова не забылись», – сказал Жуковский в интервью Tribuna.com.
Отметим, что на конференции АБФФ против включения в повестку дня вопроса о «Крумкачах» проголосовали 56 делегатов, 5 высказались «за», 10 – воздержались.
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Жуковский о голосовании по вопросу «Крумкачоў»: «Просто в свое время почти всем клубам лиги досталось от руководства этого клуба. Думаю, эти слова не забылись»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением о ситуации вокруг «Крумкачоў».
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