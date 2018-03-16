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Кубок Беларуси. 1/4 финала. Ответные матчи. «Шахтер» в гостях у «Днепра»

17.03.2018 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных матчах четвертьфинала Кубка Беларуси «Шахтер» сыграет на выезде с «Днепром», «Слуцк» примет брестское «Динамо», а БАТЭ – «Ислочь». Матч «Неман» – «Крумкачы» не состоится. Команде из Минска будет засчитано техническое поражение.

Кубок Беларуси

1/4 финала

Ответные матчи

Днепр – Шахтер
Дата проведения
17 марта, 16.30, «Стадион им. А. Прокопенко»
Онлайн матча

Первый матч 1:3

Слуцк – Динамо Брест
Дата проведения
18 марта, 14.30, «Футбольный манеж»
Онлайн матча

Первый матч 0:2

БАТЭ – Ислочь
Дата проведения
18 марта, 17.00, «Борисов-Арена»
Онлайн матча

Первый матч 2:1

Неман – Крумкачы
Дата проведения
17 марта, 14.00, «ЦСК Неман»
Онлайн матча

Календарь Кубка Беларуси

Статистика Кубка Беларуси

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В ответных матчах четвертьфинала Кубка Беларуси «Шахтер» сыграет на выезде с «Днепром», «Слуцк» примет брестское «Динамо», а БАТЭ – «Ислочь».

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