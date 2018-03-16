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Кубок Беларуси. 1/4 финала. Ответные матчи. «Шахтер» в гостях у «Днепра»
17.03.2018 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответных матчах четвертьфинала Кубка Беларуси «Шахтер» сыграет на выезде с «Днепром», «Слуцк» примет брестское «Динамо», а БАТЭ – «Ислочь». Матч «Неман» – «Крумкачы» не состоится. Команде из Минска будет засчитано техническое поражение.
Кубок Беларуси
1/4 финала
Ответные матчи
Первый матч 1:3
Первый матч 0:2
Первый матч 2:1
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В ответных матчах четвертьфинала Кубка Беларуси «Шахтер» сыграет на выезде с «Днепром», «Слуцк» примет брестское «Динамо», а БАТЭ – «Ислочь».
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