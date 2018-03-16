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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» против «Гомеля», «Неман» сыграет с «Лидой» и другие матчи

17.03.2018 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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17 марта белорусские клубы проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к сезону.

Товарищеские матчи

Локомотив Гомель – Луч

17 марта, 11.00, Пинск (футбольный манеж)

Неман – Лида

17 марта, 11.30, Гродно (футбольный манеж)

Городея – Орша

17 марта, 12.00, искусственное поле ст. «Торпедо» (Жодино)

Минск – Торпедо Минск

17 марта, 13.00, ст. ФК «Минск» (ул. Маяковского)

Динамо Минск – Гомель

17 марта, 15.00, ст. ФК «Минск» (ул. Маяковского)

Динамо Минск – АФК Швеция (Д2)

17 марта, 17.00, ст. ФК «Минск» (ул. Маяковского)

Волна – Славия Мозырь

17 марта

Нафтан – Луки-Энергия Россия (Д3)

17 марта

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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17 марта белорусские клубы проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к сезону.

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