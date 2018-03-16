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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» против «Гомеля», «Неман» сыграет с «Лидой» и другие матчи
17.03.2018 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
17 марта белорусские клубы проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к сезону.
Товарищеские матчи
Локомотив Гомель – Луч
17 марта, 11.00, Пинск (футбольный манеж)
Неман – Лида
17 марта, 11.30, Гродно (футбольный манеж)
Городея – Орша
17 марта, 12.00, искусственное поле ст. «Торпедо» (Жодино)
Минск – Торпедо Минск
17 марта, 13.00, ст. ФК «Минск» (ул. Маяковского)
Динамо Минск – Гомель
17 марта, 15.00, ст. ФК «Минск» (ул. Маяковского)
Динамо Минск – АФК Швеция (Д2)
17 марта, 17.00, ст. ФК «Минск» (ул. Маяковского)
Волна – Славия Мозырь
17 марта
Нафтан – Луки-Энергия Россия (Д3)
17 марта
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17 марта белорусские клубы проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к сезону.
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