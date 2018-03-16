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Чемпионат России. «СКА-Хабаровск» принимает «Урал», «Спартак» в гостях у «Рубина»

17.03.2018 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 23-м туре РФПЛ тульский «Арсенал» примет «Ростов», «Спартак» сыграет на выезде с «Рубином». 

Три матча тура ранее были перенесены на 18 апреля. 

Чемпионат России

23-й тур

СКА Хабаровск – Урал 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
17 марта, 11.00, «им. Ленина»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 26 Ильин.
СКА ХабаровскДовбня, Никифоров, Гришко, Карпов, Макаров, Димидко, Карасев, Кабутов, Канунников, Баляйкин, Маркович.
УралГодзюр, Ароян, Чернов, Меркулов, Кулаков, Майега, Фидлер, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Ильин.
Предупреждения:
Фидлер (12), Баляйкин (21).

 

Арсенал Тула – Ростов
Дата проведения
17 марта, 14.00, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Уфа
Дата проведения
17 марта, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Спартак
Дата проведения
17 марта, 19.00, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Анжи – Тосно
Дата проведения
17 марта, 19.00, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА – Амкар
Дата проведения
18 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Динамо Москва
Дата проведения
18 апреля, 19.30, «Крестовский»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Ахмат
Дата проведения
18 апреля, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги

 
 
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В 23-м туре РФПЛ тульский «Арсенал» примет «Ростов», «Спартак» сыграет на выезде с «Рубином».

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