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Чемпионат России. «СКА-Хабаровск» принимает «Урал», «Спартак» в гостях у «Рубина»
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В 23-м туре РФПЛ тульский «Арсенал» примет «Ростов», «Спартак» сыграет на выезде с «Рубином».
Три матча тура ранее были перенесены на 18 апреля.
Чемпионат России
23-й тур
- Дата проведения
-
17 марта, 11.00, «им. Ленина»
- Гол:
-
0:1 –
26 Ильин.
СКА Хабаровск –
Довбня, Никифоров, Гришко, Карпов, Макаров, Димидко, Карасев, Кабутов, Канунников, Баляйкин, Маркович.
Урал –
Годзюр, Ароян, Чернов, Меркулов, Кулаков, Майега, Фидлер, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Ильин.
- Предупреждения:
-
Фидлер
(12), Баляйкин
(21).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица премьер-лиги
Статистика премьер-лиги
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В 23-м туре РФПЛ тульский «Арсенал» примет «Ростов», «Спартак» сыграет на выезде с «Рубином».
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