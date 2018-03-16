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Мовсисян может продолжить карьеру в Беларуси или Казахстане
17.03.2018 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян покинул «Реал Солт Лэйк» и ведет поиски новой команды.
В услугах 30-летнего форварда заинтересованы клубы из Казахстана и Беларуси, один из которых – «Тобол». Переговоры продолжаются.
Мовсисян выступал в чемпионате России с 2011 по 2016 год, сначала поиграв за «Краснодар» (до 2013 года), а затем перебравшись в «Спартак».
В 2016 году он был продан в «Реал Солт Лэйк» и отыграл в МЛС два сезона.
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Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян покинул «Реал Солт Лэйк» и ведет поиски новой команды.
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