Зинэтула Билялетдинов – журналисту: «Че пыхтишь-то? Не так надо свою команду поддерживать, как ты делаешь»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением после поражения от «Магнитки» (3:4 ОТ, 0-1 в серии) в первом матче серии полуфинала Восточной конференции.

– Игра была хорошей. К сожалению, не удалось довести ее до конца.

– Игра в неравных составах считается ключевой в плей-офф. Почему оставили в запасе одного из лучших распасовщиков лиги Даниса Зарипова?

– Не хочу переходить на фамилии. У нас играют те, кто играют.

– Кто лучше Зарипова?

– Дальше.

– Чем Ярослав Косов и Роб Клинкхаммер лучше Зарипова?

– Не хочу об этом говорить.

Здоров ли он? Да. (После паузы журналисту, задававшему вопрос) Че пыхтишь-то? Не так надо свою команду поддерживать, как ты делаешь.

– Второй гол получился вратарским.

– Эмиль (Гарипов) играет хорошо, уверенно, к нему претензий нет.

– Считаете поражение тренерским?

– Да, – заявил Билялетдинов.