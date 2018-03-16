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Зинэтула Билялетдинов – журналисту: «Че пыхтишь-то? Не так надо свою команду поддерживать, как ты делаешь»

17.03.2018 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением после поражения от «Магнитки» (3:4 ОТ, 0-1 в серии) в первом матче серии полуфинала Восточной конференции.

– Игра была хорошей. К сожалению, не удалось довести ее до конца.

– Игра в неравных составах считается ключевой в плей-офф. Почему оставили в запасе одного из лучших распасовщиков лиги Даниса Зарипова?

– Не хочу переходить на фамилии. У нас играют те, кто играют. 

– Кто лучше Зарипова? 

– Дальше.

– Чем Ярослав Косов и Роб Клинкхаммер лучше Зарипова?

– Не хочу об этом говорить.

Здоров ли он? Да. (После паузы журналисту, задававшему вопрос) Че пыхтишь-то? Не так надо свою команду поддерживать, как ты делаешь.

– Второй гол получился вратарским. 

– Эмиль (Гарипов) играет хорошо, уверенно, к нему претензий нет.

– Считаете поражение тренерским?

– Да, – заявил Билялетдинов.

 
 
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением после поражения от «Магнитки» (3:4 ОТ, 0-1 в серии) в первом матче серии полуфинала Восточной...

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