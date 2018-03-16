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Петр Порошенко: «Мне бы хотелось всестороннего бойкота ЧМ в России»
17.03.2018 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что был бы рад бойкоту чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
– Ожидаете ли вы бойкота ЧМ-2018 от стран, которые пробились в его финальную часть?
– Честно говоря, я не футбольный фанат. Но да, мне бы хотелось всестороннего бойкота чемпионата мира в России. Это важно для меня.
В то же время на РФ налагаются более эффективные санкции. Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели, – сказал Порошенко.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.
Ранее украинским спортсменам официально запретили выступать на территории России.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что был бы рад бойкоту чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
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