Шунто о бизнесе инвестора: «Дело в том, что я не сильно владею этой информацией. И она не очень мне интересна»

Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто и один из основателей клуба Владислав Майоровский не смогли ответить на вопрос о том, каким бизнесом владеет инвестор клуба Ваге Мартиросян, который готов оказать финансовую поддержку команде.

– Многие сомневаются в платежеспособности инвестора. Какой все-таки у него бизнес?

Денис Шунто: Дело в том, что я не сильно владею этой информацией. И она не очень мне интересна. Человек настроен решительно. Он даже пригнал машину в Минск. Второй вопрос. Что такое «пустышка»? Или «человек некрупного бизнеса»? А что, у нас есть в регламенте ограничения? Нигде не написано, что это должен быть крупный бизнесмен пятидесяти лет. Сафарьян на меня говорит: мальчишка. Мол, это взрослые игры, а вы ребячеством занимаетесь. Мне понравился один комментарий. Мол, Шунто, конечно, мудак, но где написано, что мудакам запрещено играть в высшей лиге? Во всей этой кутерьме люди забывают, что мы занимаемся футболом и, кто в какой лиге выступает, определяется на поле.

Мы говорили, что деньги будут абсолютно белыми. Налоги, все, как положено. Риска для федерации не вижу. К тому же больше половины бюджета мы зарабатываем сами. Были наметки по титульным партнерам. С Ваге созваниваемся каждый день. Ему интересно. И его тоже завела эта ситуация. Ему понравились наши болельщики, он влюбился в игроков. Но он же не дурак. Если ему дают сигналы, что его не желают здесь видеть? Он хотел заняться маркетингом, офисом. У меня в этом направлении были провалы. В отличие от спортивной части.

Владислав Майоровский: Он сказал: мне четко дали понять, что наша команда играть в высшей лиге не будет.

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