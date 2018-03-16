ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шунто о бизнесе инвестора: «Дело в том, что я не сильно владею этой информацией. И она не очень мне интересна»

17.03.2018 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто и один из основателей клуба Владислав Майоровский не смогли ответить на вопрос о том, каким бизнесом владеет инвестор клуба Ваге Мартиросян, который готов оказать финансовую поддержку команде.

– Многие сомневаются в платежеспособности инвестора. Какой все-таки у него бизнес?

Денис Шунто: Дело в том, что я не сильно владею этой информацией. И она не очень мне интересна. Человек настроен решительно. Он даже пригнал машину в Минск. Второй вопрос. Что такое «пустышка»? Или «человек некрупного бизнеса»? А что, у нас есть в регламенте ограничения? Нигде не написано, что это должен быть крупный бизнесмен пятидесяти лет. Сафарьян на меня говорит: мальчишка. Мол, это взрослые игры, а вы ребячеством занимаетесь. Мне понравился один комментарий. Мол, Шунто, конечно, мудак, но где написано, что мудакам запрещено играть в высшей лиге? Во всей этой кутерьме люди забывают, что мы занимаемся футболом и, кто в какой лиге выступает, определяется на поле.

Мы говорили, что деньги будут абсолютно белыми. Налоги, все, как положено. Риска для федерации не вижу. К тому же больше половины бюджета мы зарабатываем сами. Были наметки по титульным партнерам. С Ваге созваниваемся каждый день. Ему интересно. И его тоже завела эта ситуация. Ему понравились наши болельщики, он влюбился в игроков. Но он же не дурак. Если ему дают сигналы, что его не желают здесь видеть? Он хотел заняться маркетингом, офисом. У меня в этом направлении были провалы. В отличие от спортивной части.

Владислав Майоровский: Он сказал: мне четко дали понять, что наша команда играть в высшей лиге не будет.

Сафарьян об инвесторе «Крумкачоў»: «Это просто пустышка, которой они в очередной раз хотят прикрыться»

«Впечатлило, как при знакомстве вел себя Румас». Новый инвестор «Крумкачоў» впервые увидел в деле свою команду

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто и один из основателей клуба Владислав Майоровский не смогли ответить на вопрос о том, каким бизнесом владеет инвестор клуба...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Мовсисян может продолжить карьеру в Беларуси или Казахстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика