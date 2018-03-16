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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» принимают «Локомотив-Кубань»

17.03.2018 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 17 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» в гостях сыграет против «Цмокi-Мiнск».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Цмоки-Минск – Локомотив-Кубань
Дата проведения
17 марта, 18.00, «Минск-Арена»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 14-1, ЦСКА – 16-2, «Локомотив-Кубань» – 12-4, «Зенит» – 12-4, «Химки» – 9-8, «Автодор» – 8-7, «Астана» – 6-10, ВЭФ – 6-12,  «Парма» – 5-11, «Цмокi-Мiнск» – 5-11, «Нижний Новгород» – 4-10, «Калев» – 5-13, «Енисей» – 3-12.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 17 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» в гостях сыграет против «Цмокi-Мiнск».

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