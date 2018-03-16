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Шунто о возможности продать «Крумкачы»: «Так предложений не было. Даже переговоров. Единственные прошли, когда мы находились между первой и высшей лигой»
17.03.2018 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто и соучредитель Владислав Майоровский рассказали о том, что ранее не было серьезных переговоров по поводу приходя в клуб инвестора.
– Самая главная ваша ошибка в том, что «Крумкачы» не смогли найти инвестора, когда клуб был на пике?
Денис Шунто: Так предложений не было. Даже переговоров. Единственные прошли, когда мы находились между первой и высшей лигой.
Владислав Майоровский: Ну как переговоры? Люди предложили: отдайте клуб бесплатно. Мы захотели обсудить цену. На этом все.
Денис Шунто: В свое время расширили состав учредителей до пяти человек, что позволило нормально чувствовать себя в 2016-м. Все, что можно, мы делали.
Владислав Майоровский: Никто не хочет становиться инвестором в клубе без господдержки. Всем интересна только она.
Денис Шунто: Несколько раз у нас интересовались, готовы ли мы к переговорам. А потом начинали собирать информацию, узнавали про господдержку, федерацию... Это в том числе заблуждение Сергея Николаевича Румаса. Он говорил: по моим сведениям, у вас было два предложения, но вы отказались продавать клуб. Я спрашиваю: скажите, кто предлагал?
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Шунто о возможности продать «Крумкачы»: «Так предложений не было. Даже переговоров. Единственные прошли, когда мы находились между первой и высшей лигой»
Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто и соучредитель Владислав Майоровский рассказали о том, что ранее не было серьезных переговоров по поводу приходя в клуб...
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