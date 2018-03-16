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Кубок Англии. 1/4 финала. «Суонси» принимает «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» против «Брайтона»

17.03.2018 14:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертьфинале Кубка Англии «Тоттенхэм» играет против «Суонси», «Ман Сити» встречается с «Брайтоном».

В воскресенье «Уиган» принимает «Саутгемптон», «Челси» отправляется в гости к «Лестеру».

Кубок Англии

1/4 финала

Суонси – Тоттенхэм 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
17 марта, 15.15, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 11 Эриксен.
СуонсиНордфельдт, Нотон, Ольссон, Моусон, Бартли, Дайер, Ки Сон Ен, Клукас, Кэрролл, ван дер Хорн, Абрахам.
ТоттенхэмВорм, Вертонген, Санчес, Дэвис, Триппьер, Сиссоко, Эриксен, Лукас Моура, Дайер, Ламела, Сон Хын Мин.

 

Манчестер Юнайтед – Брайтон
Дата проведения
17 марта, 22.45, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Уиган – Саутгемптон
Дата проведения
18 марта, 16.30, «Джей Джей Би Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Челси
Дата проведения
18 марта, 19.30, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В четвертьфинале Кубка Англии «Тоттенхэм» играет против «Суонси», «Ман Сити» встречается с «Брайтоном».

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