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Кубок Англии. 1/4 финала. «Суонси» принимает «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» против «Брайтона»
17.03.2018 14:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертьфинале Кубка Англии «Тоттенхэм» играет против «Суонси», «Ман Сити» встречается с «Брайтоном».
В воскресенье «Уиган» принимает «Саутгемптон», «Челси» отправляется в гости к «Лестеру».
Кубок Англии
1/4 финала
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В четвертьфинале Кубка Англии «Тоттенхэм» играет против «Суонси», «Ман Сити» встречается с «Брайтоном».
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