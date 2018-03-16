Биатлонистки Франции победили в эстафете на восьмом этапе КМ в Холменколлене

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистки Франции победили в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Квартет в составе Анаис Шевалье, Селии Амонье, Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон показал результат 1 час 19 мин. 58,3 сек. (0+6). Серебряными призерами стали стреляющие лыжницы из Германии - +14,4 сек. (0+7). Бронзовые награды завоевала команда Италии - +33,2 сек. (0+8).

Белорусская команда (Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Надежда Писарева и Дарья Домрачева) прошла успешно два первых этапа. Скардино и Алимбекова стреляли точно и использовали всего пять дополнительных патронов. Все изменилось на третьем этапе. При стрельбе стоя Надежда Писарева допустила два промаха и выбыла из лидирующей группы. Выступавшая на заключительном этапе Дарья Домрачева смогла прибавить в ходе по дистанции и финишировать десятой - +3 мин. 24,1 сек.

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