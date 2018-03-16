ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биатлонистки Франции победили в эстафете на восьмом этапе КМ в Холменколлене

17.03.2018 15:58 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистки Франции победили в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Квартет в составе Анаис Шевалье, Селии Амонье, Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон показал результат 1 час 19 мин. 58,3 сек. (0+6). Серебряными призерами стали стреляющие лыжницы из Германии - +14,4 сек. (0+7). Бронзовые награды завоевала команда Италии - +33,2 сек. (0+8).

Белорусская команда (Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Надежда Писарева и Дарья Домрачева) прошла успешно два первых этапа. Скардино и Алимбекова стреляли точно и использовали всего пять дополнительных патронов. Все изменилось на третьем этапе. При стрельбе стоя Надежда Писарева допустила два промаха и выбыла из лидирующей группы. Выступавшая на заключительном этапе Дарья Домрачева смогла прибавить в ходе по дистанции и финишировать десятой - +3 мин. 24,1 сек.

Этап Кубка мира по биатлону в Норвегии продолжится сегодня гонкой преследования у мужчин.-0-

Расписание и результаты этапов Кубка мира-2017/2018 по биатлону

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистки Франции победили в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА. Квартет в составе...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Англии. «Сток Сити» против «Эвертона», «Ливерпуль» принимает «Уотфорд»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика