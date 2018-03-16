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На гендиректора «Минска» Шлойдо составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение закона о языках»

17.03.2018 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гражданский активист и инициатор кампании «Справаводства па-беларуску» Игорь Случак подал жалобу на гендиректора «Минска» Игоря Шлойдо в администрацию Центрального района.

В своем обращении Случак отметил, что Шлойдо ответил на русском языке на его письмо, которое было составлено на белорусском. Активист считает, что это является нарушением закона об обращениях граждан.

«Адказная за справаводства ў ФК «Мінск» асоба, адмаўляючыся ад выкарыстання беларускай мовы ў адказе на беларускамоўны зварот, стварае перашкоды і абмежаванні ў карыстанні дзяржаўнымі мовамі», – говорится в обращении Случака.

Позже Игорь Случак получил ответ, в котором сообщается, что на Игоря Шлойдо составлен административный протокол (статья 9.22 Кодекса об административных правонарушениях и что материалы уже направлены в суд).

Статья 9.22. Hарушение законодательства о языках:

Публичное оскорбление, порочение государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими, проповедь вражды на языковой почве – влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин.

ФОТО

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданский активист и инициатор кампании «Справаводства па-беларуску» Игорь Случак подал жалобу на гендиректора «Минска» Игоря Шлойдо в администрацию...

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