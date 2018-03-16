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Первые медали разыграли на финальном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Минске

17.03.2018 16:59 — Новости Спорта | БелТА  
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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые медали разыграли на финальном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В женском забеге на конькобежном стадионе "Минск-Арены" на 500 м победу одержала чешка Каролина Эрбанова. Она преодолела дистанцию за 38,28 сек. Австрийская спортсменка Ванесса Херцог уступила ей +0,01 сек. Тройку лидеров замкнула Ангелина Голикова. Российская конькобежка проиграла победительнице 0,12 сек.

В мужской гонке на 500 метров был установлен новый рекорд "Минск-Арены". Голландец Ян Смекенс преодолел дистанцию за 35,07 сек. Вскоре его соотечественник Хейн Оттерспер превзошел это достижение (35,05 сек.) и сместил Яна на вторую строчку. Бронзовым призером стал еще один конькобежец из Нидерландов - Рональд Мульдер (+0,02 сек.).

Два белорусских спортсмена выйдут сегодня на старт финального этапа. Марина Зуева пробежит дистанцию 3000 м, Игнат Головатюк выступит в соревнованиях на 1000 м. Забеги продолжатся 18 марта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые медали разыграли на финальном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. В женском...

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