«Днепр» выбил «Шахтер» из Кубка Беларуси

В ответной игре четвертьфинала Кубка Беларуси «Днепр» на своем поле победил «Шахтер» со счетом 2:0 (первый матч 1:3).

Таким образом, по результатам двухматчевого противостояния дальше проходит «Днепр» (по правилу выездного гола).

Могилевский клуб стал вторым полуфиналистом Кубка Беларуси. Ранее в эту стадию вышел «Неман».