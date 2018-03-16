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«Днепр» выбил «Шахтер» из Кубка Беларуси

17.03.2018 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответной игре четвертьфинала Кубка Беларуси «Днепр» на своем поле победил «Шахтер» со счетом 2:0 (первый матч 1:3).

Таким образом, по результатам двухматчевого противостояния дальше проходит «Днепр» (по правилу выездного гола).

Могилевский клуб стал вторым полуфиналистом Кубка Беларуси. Ранее в эту стадию вышел «Неман».

 
 
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В ответной игре четвертьфинала Кубка Беларуси «Днепр» на своем поле победил «Шахтер» со счетом 2:0 (первый матч 1:3).

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