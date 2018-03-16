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Михаил Мироненков: «Шунто предлагал мне стать главным спонсором ФК «Крумкачы». Но я сказал, что я торпедовец и не могу бросить команду»
17.03.2018 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Инвестор минского «Торпедо» Михаил Мироненков прокомментировал слова председателя ФК «Крумкачы» Дениса Шунто, который
– Михаил Николаевич, встречались ли вы с Денисом Шунто, как он упоминает в своем недавнем интервью и когда это было?
– Да, я встречался с Денисом Шунто в прошлом сезоне, при чем встреча состоялась по его настоятельной просьбе еще за два тура до конца чемпионата в высшей лиге. Шунто предложил мне оставить «Торпедо» и стать главным спонсором футбольного клуба «Крумкачы». На что я сказал, что этого не будет, поскольку являюсь торпедовцем, не могу бросить команду и не исполнить свои обязанности перед ней, – передает слова Мироненкова, который беседовал с журналистом Tribuna.com Андреем Масловским, пресс-служба «Торпедо».
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Михаил Мироненков: «Шунто предлагал мне стать главным спонсором ФК «Крумкачы». Но я сказал, что я торпедовец и не могу бросить команду»
Инвестор минского «Торпедо» Михаил Мироненков прокомментировал слова председателя ФК «Крумкачы» Дениса Шунто, который заявил о том, что бизнесмен стал...
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