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Зуб о вылете из Кубка Беларуси: «Мне не хватает знаний русского языка, чтобы описать, во что сегодня играла наша команда»
17.03.2018 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб прокомментировал поражение от «Днепра» (0:2, первый матч 3:1) и вылет своей команды из Кубка Беларуси на стадии 1/4 финала.
«Я могу похвалить «Днепр» и их тренерский штаб за то, как они к нам подготовились. Они проделали хорошую работу.
Что касается нашей игры… Мне не хватает знаний русского языка, чтобы описать, во что сегодня играла наша команда», – сказал Зуб после матча.
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Зуб о вылете из Кубка Беларуси: «Мне не хватает знаний русского языка, чтобы описать, во что сегодня играла наша команда»
Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб прокомментировал поражение от «Днепра» (0:2, первый матч 3:1) и вылет своей команды из Кубка Беларуси на стадии 1/4 финала.
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